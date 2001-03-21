Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü!

21.3.2017 - 01:00

Güney Sudan’da havalimanı yakınlarında 44 yolcuyu taşıyan uçak düştü. Reuters haber ajansının servis ettiği habere göre 14 kişinin yaralandığı kazada ölen yok.

Güney Sudan'da içinde 44 kişinin bulunduğu yolcu uçağı havaalanı yakınlarında düştü.

Sudan hükümet sözcüsü Bona Gaudensio kazada 14 yolcunun yaralandığını, yaralalıların hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

South Supreme Airlines yetkilileri Sudan'ın başkenti Juda'dan havalanan yolcu uçağının Wau Havaalanı'na inişi esnasında düştüğünü doğruladı. Sudan devlet görevlileri kazada herhangi bir can kaybının yaşanmadığını, 14 kişinin yaralandığını ve bütün yolcuların uçak yanmadan önce tahliye edildiğini duyurdu.

Çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldüğünü açıklayan Wau Havalimanı yöneticisi bütün yaralıların havaalanı yakınındaki hastanelere nakledildiğini duyurdu. Görgü tanıkları uçağın iniş esnasında pistten çıkarak alevler içinde kaldığını doğruladı.

 

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