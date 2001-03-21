Gürcistan artık Avrupa'ya vizesiz girecek

Gürcistan'ın AB ile vize serbestisi bugünden itibaren resmi olarak yürürlüğe girdi. Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile beraberindeki heyet, işgal altındaki Abhazya'dan göç eden genç mülteci öğrenciler, sanat ve kültür temsilcileri ile yerel basın mensupları, Tiflis'ten Schengen Bölgesi'ne vizesiz giden ilk vatandaşlar arasında yer aldı.

Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisinin bugünden itibaren resmi olarak yürürlüğe girmesine ilişkin, Başbakan Kvirikaşvili ve bazı bakanlar Tiflis'ten bir AB ülkesine giden ilk vatandaşlar oldu.

Tiflis Şota Rutaveli Uluslararası Havalimanı'nda sabaha karşı bir araya gelen Başbakan Kvirikaşvili, Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, AB Bakanı Viktor Dolidze, Eğitim Bakanı Aleksandre Jejelava, mülteci öğrenciler, sanat ve kültür temsilcileri ile yerel basın mensupları, Kvirikaşvili'nin davetiyle Gürcistan Havayolları uçağıyla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ilk kez vizesiz seyahat etti.

Kvirikaşvili, yolculuk öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Gürcistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat süreci resmen başladı. Bu çok büyük bir başarıdır. Vizesiz seyahat, Gürcistan vatandaşlarına AB'yi daha yakından tanıma fırsatı sağlayacak." dedi.

AB'nin Gürcistan'a verdiği vize muafiyeti kararının uzun ve yoğun bir çalışma neticesinde olduğunu belirten Kvirikaşvili, "Şimdi biz Avrupa'nın eski kültür başkenti Atina'ya gideceğiz. Daha sonra Avrupa'nın siyasi başkenti Brüksel'e gidip kutlama yapacağız." diye konuştu.

'NİHAİ AMACIMIZ AB İLE TAM ENTEGRASYON'

Dışişleri Bakanı Janelidze ise bugünden itibaren biyometrik pasaportu olan tüm Gürcistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne en fazla 90 günlüğüne vizesiz seyahat edebileceğini söyledi.

Janelidze, "Bizim gelecek adımlarımız AB ile daha derin entegrasyonudur. Nihai amacımız AB ile tam entegrasyondur." ifadelerini kullandı. Atina'da kültür etkinliklerine katılacak Gürcistan heyeti, daha sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçerek vize serbestisi kutlamalarına katılacak.



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