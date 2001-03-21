Güzellik uğruna açlıktan öldü

ZAYIFLAMAK UĞRUNA HAYATINI KAYBETTİ

Miss Germany 2007 finaline katılan Miss Germany 2006 finalistleri içinde Türk kökenli model ve eski sunuculardan Şebnem Schaefer bulunuyordu. Model Şebnem Schaefer Miss Germany 2007 finalinde ikinci seçilmişti. Anoreksi hasatlığına yenik düşen Alman güzel Henriette Hömke güzellik yarışmasında dereceye girememişti.

40 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞTÜ

On sene önce 63 kilo olan Henriett’e 40 kiloya düştüğü tahmin ediliyor.







