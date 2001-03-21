Hamaney: Riyad, ABD'nin damızlık ineği

28.5.2017 - 10:25

Suudi Arabistan'ın ABD ile 100 milyar doların üzerinde silah anlaşması yapmasını İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney sert sözlerle eleştirdi.

İslam dünyasındaki bazı halkların kaderinin "değersiz " yöneticilerin elinde olduğunu savunan Ayetullah Hamaney, buna, Suudi Arabistan'ı örnek gösterdi.

"BUNLAR DAMIZLIK BİR İNEK GİBİDİR"

İran Lideri, "Bu tip yönetimler, petrol satışından elde ettikleri serveti halklarının geçimini iyileştirmeye harcamak yerine kafirlere harcıyor. Bu aptallar, para vererek İslam düşmanların samimiyetini kazanacağını zannediyor. Bunlar damızlık bir inek gibidir. Sütleri de bitince kesilmeye mahkumlar " diye konuştu.

Ayetullah Hamaney sözlerinin devamında  "Hem bu yöneticiler ve hem bunların umut bağladıkları yönetimler er ya da geç mutlaka yıkılacak." ifadesini kullandı.

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