Hapishanede ayaklanma: 3 ölü

22.3.2017 - 00:49

Guatemala’da hapishanede çıkan ayaklanma sonucu 3 gardiyan hayatını kaybetti.

Guatemala’nın San Jose Pinula şehrinde bulunan Etapa II cezaevinde, “Barrio 18” adlı bir suç çetesinin 40’a yakın üyesi hapishaneye baskın gerçekleştirdi.

Ülkenin Cumhurbaşkanı Jimmy Morales yaptığı açıklamada, ayaklanma esnasında 4 gardiyanın yaralandığını ve gardiyanların kaldırıldıkları hastanede 3’ünün hayatını kaybettiğini açıkladı. “Barrio 18” adlı çetenin ayaklanmayı başlatma nedenlerinin arasında hapishane içerisindeki mahkumların kötü muameleye maruz kaldığını açıkladı. Çete ayaklanmayı hapishanenin önünde yangın çıkararak başlattı. Polisin olaya müdahale etmesiyle ayaklanma bastırıldı.

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