Hintli oyuncudan şok iddia: İstanbul'da bir taksici...

Hindistanlı ünlü aktris Saumya Tandon İstanbul ziyareti sırasında bir taksici tarafından soyguna uğradığını iddai etti.

Hindistanlı ünlü aktris Saumya Tandon İstanbul ziyareti sırasında bir taksici tarafından soyguna uğradığını duyurdu.

'Bhabi ji Ghar Par Hai!' isimli televizyon programıyla tanınan Hint kadın aktris, 'Hindustan Times' gazetesine verdiği ropörtajda İstanbul'da yaşadığını iddia ettiği olayların detayını anlattı.

Ünlü oyuncu şu şöyle konuştu:

"Taksici bir anda yolun ortasında aracını durdurdu. Birdenbire bana doğru bağırmaya başladı ve Ramazan ibadeti için geç kaldığını söyledi çünkü dövizimi değiştirmek zorundaydı. Ona taksimetreyi göstermesini istediğimde bana başka bir 'taksimetreyi' gösterdi ve üzerinde 50 lira yazıyordu. Ona para verdiğimde bana parayı geri verdi ve bunun 'yanlış para' olduğunu söyledi."



Hint oyuncu, Türkiye'de lira ve euronun geçtiğini 'bildiği' için taksicinin euro istediğini düşünerek çantasını karıştırdığını ve o anda taksicinin birdenbire elini çantasına sokarak kendisine anlamadığı bir şeyler söylediğini aktardı. Saumya, taksiden ayrıldıktan sonra çantasından bin euro çalındığını fark ettiğini söyledi.