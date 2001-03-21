Hollanda askerleri Kosova'dan ayrılıyor

25.3.2017 - 22:33

Nato’nun Kosova’daki Güvenlik Gücü KFOR bünyesinde faaliyet gösteren Hollanda askerlerinin görevi sona erdi.

KFOR’un Priştine’deki ana karargahında düzenlenen törende Hollanda bayrağı KFOR askeri yetilileri tarafından Hollanda komutanlarına teslim edildi. Kosova’da 1999 yılından itibaren görev yapan Hollanda askerleri, Kosova’daki askeri misyonunu sonlandırdı. 18 yıl önce Kosova’da barış ve istikrarın tesisi için 4 bin asker ile KFOR misyonunda görev yapan Hollanda, son yıllarda 100 kadar askerle görevine devam etmekteydi. Hollanda askerlerinin Kosova’da görev sürelerinin sonlanmasının sebepleri açıklanmadı. Kosova’da, Nato ve diğer ülkelerden olmak üzere 5 bin asker görev yapıyor. Kosova’da güvenliği sağlamak için Nato 1999 yılında Kosova’ya 40 bin asker ile intikal etmişti.

Ercan Kasap

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