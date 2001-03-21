Hüsnü Mübarek hapisten çıktı evine döndü

Mübarek ailesine yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Mısır’ın eski Devlet Başkanı Hüsnü Mubarek, Maady Hastanesinden ayrılarak Kahire'deki Mısır El Cedid mahallesindeki evine gitti.

Hüsnü Mübarek, eşi Suzan Sabit ve oğlu Cemal Mübarek'le birlikte özel hazırlanmış bir arabayla özel doktorunun refakatinde evine gitti. Hüsnü Mübarek, 2 Haziran 2012 günü ömür boyu hapse mahkum olmuştu. 1928 yılında doğan Hüsnü Mübarek, 14 Ekim 1981 yılında Mısır Cumhurbaşkanı olmuş ve 2011 yılı 11 Şubat’ta Arap baharının yol açtığı halk ayaklanmasıyla görevini bırakmıştı

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Hüsnü Mübarek önce hapisten sonra hastanaden çıktı

Mübarek ailesine yakın...