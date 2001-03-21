İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

TRUMP'TAN İBADİ'YE OBAMA SORUSU

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, iki lider basına poz verirken Trump'ın İbadi’ye, "eski Başkan Barack Obama'nın neden İran nükleer anlaşmasını imzaladığını sorduğu" kaydedildi. Trump'ın, "Ona sorduğum şeylerden biri, Başkan Obama neden İran'la anlaşma imzaladı? Çünkü kimse henüz bunu çözmüş değil." dediği belirtildi.

"IRAK'TAN AYRILMAMALIYDIK"

Trump'ın ayrıca, ABD ordusunun 2011 yılında Irak'tan çekilme kararının yanlış olduğu yönündeki eleştirilerini yineleyerek, "Kesinlikle ayrılmamalıydık. Orada bir güç boşluğu oluştu ve sonrasında ne olduğunu gördük." ifadelerini kullandığı bildirildi.

ABD Başkanı'nın, İbadi'ye "DEAŞ'a karşı iyi iş çıkarması"ndan dolayı teşekkür ettiği, Musul operasyonunun da yolunda gittiği değerlendirmesinin yapıldığı aktarıldı.

İBADİ: ABD İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

İbadi'nin ise "DEAŞ'ın tüm dünyayı tehdit eden bir terör örgütü olduğunu" söylediği ve "örgüte karşı uluslararası iş birliğinin önemine" vurgu yaptığı ifade edildi. Görüşmede İbadi'nin, "Çok önemli terörle mücadele güçlerimiz var ancak ABD ile aramızdaki iş birliğini artırmayı hedefliyoruz." dediği de haberlerde yer aldı.

Ayrıca İbadi'nin, Irak'ı "vize yasağı uygulanacak ülkeler" listesinden çıkarması dolayı Trump'a teşekkür ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Beyaz Saray programının ardından ABD Barış Enstitüsü'nde konuşan İbadi, bugün ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenecek DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.