İmam Ali Rahman tokalaşmada Trump'u yendi

25.5.2017 - 00:15

Suudi Arabistan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi'nde yaşanan ilginç tokalaşma olayı kameraya yansıdı.

Mashable'deki makaleye göre, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ABD Başkanı Trump ile tokalaşırken, ABD lideri eliyle, Tacik mevkidaşını kendine çekmeye çalıştı. O an Rahman daha çabuk davranarak Trump'ı eliyle hafif şekilde kendine çekmeyi başardı.

Yazıya göre, Trump'ın kendine has bir tokalaşma stili var. Trump tokalaşırken karşısındaki kişiyi eliyle kendine çekmeye çalışıyor ve yazının iddiasına göre bu yolla güç gösterisi sergilemeye çalışıyor.

 

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