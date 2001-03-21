İnanılmaz bir polis cinayeti kamerada

19.3.2017 - 00:19

Amerikan polisinin bir vahşeti daha kameralara yansıdı..
Arabasında uyuşturucu kullanan bir adam polislere direnince olanlar oldu.. Israrlara rağmen aracından çıkmayan Michael Anthony Perez, birazdan olacakları hiç hesaplayamadı.
Polislerin çağrısına arabada güz olduğunu ve üzerine gelirlerse kendini yakacağını söyleyen 33 yaşındaki adam, teslim olmadı. Bu arada olay yerine çağrlan iki itfaiyeci araca arkadan dolanıp camı kırdı ve korkunç bir hızla içeriye su vermeye başladı. Arabasının içerisinde neye uğradığını şaşıran adam boğulmak üzereyken camdan atlayıp yere düştü.
İşte o sırada ne olduysa oldu ve polisler silahsz adama kurşun yağdırdı.
Hastanaye kaldırılan adam kurtarılamadı.
Kaliforniya Anaheim'daki bu infazla ilgili soruşturma başlatıldı..

 

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