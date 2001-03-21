İncirlik için flaş iddia

Türk ve Alman dışişleri bakanlarının Ankara'da İncirlik krizini ele aldıkları görüşmeden sonuç çıkmadı. Berlin, Alman askerlerinin İncirlik’ten Ürdün’e taşınması için gerekli hazırlıkların yapıldığını duyurdu. Alman basını, Alman parlamentosunda ilk toplu oturumun düzenleneceği 21 Haziran'dan İncirlik'ten çekilmeye yönelik oylamanın yapılabileceğini yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Ankara’da Türk mevkîdaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme, Berlin'de geniş yankı buldu. Türkiye ile Almanya arasında İncirlik krizine çözüm bulunamaması üzerine farklı partilerden Alman siyasetçiler İncirlik’ten çekilme konusunda aynı görüşü paylaşıyor.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Berlin’de yaptığı açıklamada, Alman askerlerinin İncirlik’ten Ürdün’e aktarılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti. “DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede İncirlik’in uygun bir hava üssü” olduğunu belirten Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Bakan von der Leyen, “Ancak vekillerimizin askerleri ziyaret etmesine izin verilmemesi kabul edilebilir değil” şeklinde konuştu. Bakan von der Leyen, federal hükümetin konuyla ilgili kararı Çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısında vereceğini söyledi. Bakan, Ürdün’ün Azrak kentindeki hava üssünün İncirlik’e benzer bir seçenek olduğunu belirtti.

Alman bakan, “Hedefimiz, yakıt ikmali yapan uçakların 2-3 hafta sonra, Tornadoların ise 2-3 ay sonra göreve başlaması. Ancak tabii ki bunun ön koşulu, İncirlik’ten askerlerin sorunsuz bir şekilde çekilmesi” dedi. Von der Leyen’ın verdiği bilgiye göre, İncirlik’ten 280 Alman askerinin yanı sıra 10 bin ton civarında malzeme ve yaklaşık 200 konteynerin belirlenecek üsse taşınması gerekecek.

OYLAMA 21 HAZİRAN'DA MI?

Öte yandan, Alman Tagesspiegel gazetesi meclisinin toplu oturum yapacağı ilk tarih olan 21 Haziran'da İncirlik oylamasının yapılmasının söz konusu olduğunu yazdı. Haberde, Alman meclisinin ezici bir çoğunlukla İncirlik'ten çekilme yönünde bir karar alacağı ifade edildi.