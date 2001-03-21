İngilizlerin 'yalnız kurt' dediği saldırgan böyle vuruldu

Londra Emniyet Müdürlüğü, Masood'un son dönemde herhangi bir soruşturmaya maruz kalmadığını fakat geçmişte izinsiz silah bulundurma gibi suçlardan adli sicil kaydı olduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Çarşamba günü, Londra'daki saldırıyı düzenleyen kişinin İngiltere doğumlu olduğunu ve birkaç yıl önce iç istihbarat servisi MI5 tarafından 'radikalleşme' şüphesiyle izlendiğini söyledi.

İngiliz polisi, Masood'un, ilk olarak 1983'te hukuki cezai yaptırım gerektiren fiil nedeniyle, son olarak da 2003'te 22 yaşında bir erkeği yüzünden bıçakladığı için suçlu bulunduğunu belirtti.

Masood'un terörle ilgili herhangi bir suçtan kaydı olmadığı açıklandı.

'SUUDİ ARABİSTAN' İDDİASI

Sun gazetesi, iktisat mezunu olduğu belirtilen Masood'un 2005'te Suudi Arabistan'da İngilizce öğretmenliği yaptığını, 2004'te de Farzana Malik adlı bir kadınla evlendiğini bildirdi.

İngiliz gazeteleri, Masood'un, Suudi Arabistan'da radikalleştiğini öne sürdü.

Masood'un, 2009'da İngiltere'ye döndükten sonra da Luton kasabasında İngilizce öğretmeni olarak çalıştığı ifade edildi.

"YALNIZ KURT"

İngiltere'yi şoke eden saldırıyı dün terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. DEAŞ, Masood'un, örgüt tarafından dünya genelinde yapılan terör saldırısı çağrılarına cevaben bu eylemi gerçekleştirdiğiNİ duyurmuştu. Batı'da örgütten bağımsız saldırı düzenleyen teröristler 'yalnız kurt' diye adlandırılıyor.



Parlamento bahçesindeki polis memurunu bıçakladıktan sonra vurulan Masood, böyle hastaneye kaldırılmıştı.

İngiliz gazeteleri de bugün, Masood'la ilgili çeşitli bilgilere yer verdi.

"SONRADAN MÜSLÜMAN OLDU"

Times gazetesi, kaynaklarının verdiği bilgilere dayanarak, Masood'un sonradan Müslümanlığı seçmiş biri olduğunu yazdı.

Financial Times'a konuşan komşuları, Masood'un sakin bir aile yaşamı olduğunu ve onu sık sık çimleri biçerken gördüklerini belirtti.

Guardian'ın konuştuğu komşusu Winson Green, Masood'u, "çok sakin" ve "çok içine kapalı bir ailenin parçası" diye tanımlamış.

Guardian'ın haberine göre Masood'un üç çocuğu olduğuna inanılıyor.



Masood'un Birmingham'da yaşadığı bina.

KOMŞULARI ŞAŞIRDI

Gazete, son dönemlerde ailenin Birmingham merkezinin birkaç kilometre dışındaki Quayside adlı mahallede, üç katlı bir modern binada yaşadığını yazdı.

Bir başka komşusu, fabrika işçisi Iwona Romek, Guardian'a Masood'u şöyle tanımlamış:

"Çok sakindi. TV'de fotoğraflarını gördüm ve onun burada yaşayan adam olduğunu anladım. Kendisi sık sık geleneksel, beyaz, İslami elbiselerden giyiyordu. İyi bir adamdı. Onu, dışarıda bahçeyle uğraşırken görürdüm. Hiçbir zaman bir sorun yaşanmamıştı."

"KOCAMAN BİR HERİFTİ, ONA BULAŞMAK İSTEMEZDİNİZ"

Independent'a konuşan komşularından Ciaran Molloy'un aktarımları da benzer yönde:

"Arabasını yıkar, çimleri biçerdi. Her karşılıklı etkileşimde oldukça dostane ve kibardı".

TV kanalı Sky News'un konuştuğu ve Masood'la görüştüğünü söyleyen bir kaynak ise saldırganı şöyle tanımlıyor:

"Kocaman bir herifti. Ona bulaşmak istemezdiniz. Çok dindardı, çok konuşkandı."