İngiltere, ABD ile bilgi paylaşımını kesti

Reuters haber ajansı, İngiliz hükümetinin Manchester'daki intihar saldırısına ilişkin ABD ile bilgi paylaşmayı durdurduğunu açıkladı. İngiltere, Manchester'd 22 kişinin hayatını kaybettiği intihar bombası saldırısında olay yerinde çekilen fotoğrafları yayımlayan ABD medyasına tepki göstermişti. İngiltere Başbakanı Theresa May'in, hükümetin bu konuda duyduğu rahatsızlığı ABD Başkanı Donald Trump'a kişisel olarak ileteceği belirtiliyor. Öte yandan, Manchester bombacısı Selman Abadi'nin saldırıdan 4 gün önce Almanya'da olduğu ortaya çıktı.

Reuters'ın haberine göre, fotoğrafların ABD'li yetkililerce sızdırılması nedeniyle kızgın olan İngilitere yönetimi bu konuda ABD ilgili bilgi paylaşımını kesti.

İngiltere terörle mücadele birimi yetkilileri, Manchester saldırısına ilişkin fotoğrafların sızdırılmasının soruşturmayı baltaladığını ve kurbanların, görgü tanıklarının güvenini sarstığını söyledi. Fotoğraflar New York Times gazetesinde yayımlandı, daha sonra İngiltere basınında da paylaşıldı. İngiliz hükümeti yetkilisi "Çok öfkeliyiz. Bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, fotoğrafların basına sızmasıyla ilgili kaygılarını ABD büyükelçisine ilettiklerini söyledi. İki ülke arasında Manchester saldırganıyla ilgili istihbarat sızdırılmasıyla ilgili kaygılar daha önce de dile getirilmişti. İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, ABD'nin intihar bombacısı Salman Abedi'nin kimliğini, soruşturma sürerken ifşa etmesinden rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Rudd, Washington'a "Bir daha olmasın" uyarısında bulunmuştu. Ama bu uyarıya rağmen New York Times gazetesi, Manchester'daki saldırıda olay yerinden çekilen fotoğrafları yayımladı. Gazete fotoğrafları İngiliz yetkililerden aldığını yazdı.

SALDIRGAN 4 GÜN ÖNCE ALMANYA'DAYMIŞ

Sky haber televizyonu, saldırının faili İngiliz Salman Abedi'nin olaydan dört gün önce Almanya'da olduğunu bildirdi. Habere göre Abedi, o tarihte Berlin'in 482 km. batısındaki Düsseldorf kentinde bulunmuş. Sky, haberine kaynak olarak Alman istihbaratını gösterdi. Olayı soruşturan yetkililer, Abedi'nin geniş bir militan gruba dahil olabileceğini söylemişlerdi.

Manchester saldırganının ailesi de terör bağlantılı

'RAHATSIZ EDİCİ'

New York Times'ın haberinde olay yerindeki kanıtların 'güçlü, tahrip gücü yüksek bir bomba ve dikkatli, düzenli sarılmış şarapnellere işaret ettiği' belirtiliyor.İngiliz hükümeti yetkilisi "ABD sisteminden sızan fotoğraflar kurbanlar, aileleri ve halk için ıstırap verici olacak. Devam eden bir soruşturmaya İngiltere polisi ve güvenlik güçleri önderlik etmelidir" dedi.

Genel seçim kampanyasından önce, İngiltere Parlamentosunun İçişleri Bakanlığı Komitesi başkanlığı yapan muhalif İşçi Partisi'nden Yvette Cooper, Twitter hesabından "Soruşturma devam ederken ABD'nin İngiltere'nin verdiği istihbaratı paylaşmasından çok rahatsızım. Kamu güvenliği tehlikede. Neler oluyor?" mesajı paylaştı.