İngiltere Başbakanının kaçma anı kamerada

Londra'daki terör saldırısının gerçekleştiği anlarda Başbakan May'in parlamento binasından çıkarıldığı anlar ortaya çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da önceki gün gerçekleşen saldırıda biri polis dört kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralanmıştı.