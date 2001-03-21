İngiltere’de "AB" protestoları sürüyor

25.3.2017 - 22:21

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce göstericinin ülkenin AB’den ayrılık kararını protestosu devam ediyor.

Londra’da binlerce gösterici, 4 gündür 44 yıl üyeliği olan İngiltere’nin AB’den ayrılacak olmasını protesto ediyor. Göstericiler, düzenledikleri yürüyüşle ellerindeki AB bayraklarını sallayarak, "Şimdi planınız nedir?" ve "Brexit’i sonlandır" başlıklı pankartları açtı.

Öte yandan, Londra’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan kalabalık grup, yürüyüşünü Parlamento Meydanı’nda sonlandırdı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret