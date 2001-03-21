İngiltere'de gazetecilere 'izleme yasası' çıktı

5.6.2017 - 10:23

Kraliyet onayı alan yasayla, İngiliz istihbarat kuruluşları ve güvenlik birimleri terör tehdidi oluşturan kişileri yakından takip edebilecek

Yeni yasaya göre, telefon ve internet hizmet sağlayıcıları kişilerin ziyaret ettiği her internet sitesini, kullandığı uygulama ve bağlanılan internet hizmetinin ayrıntılarını kayıt altına alarak 12 aylığına saklayabilecek ve hükumet güçlerinin talebi halinde bu bilgileri paylaşabilecek.

Kasım ayında yasalaşan ve Aralık ayında uygulanmaya başlayan yasayla, emniyet güçleri ve Ulusal Sağlık Hizmetleri de dahil olmak üzere hükumete bağlı 48 kuruluş, kullanıcıların sildikleri eski bilgileri bile görebilecek.

"ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK İÇİN VERİLEN İDAM CEZASI"

Yasada, gazetecilerin bilgilerinin korunmasına yönelik ek bir madde yer alsa da, madde İngiltere’deki bazı basın kuruluşları tarafından, “araştırmacı gazetecilik için verilen idam cezası” olarak nitelendirildi.

İngiltere'de gazetecilere 'izleme yasası'

Madde çerçevesinde, güvenlik birimleri gazetecilerin telefon ve internet kayıtlarına yargıç izni olmadan erişemeyecek.

İNSAN HAKLARINA AYKIRI

Bu arada yasa, insan hakları savunucuları tarafından kişilerin gizlilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle tepkiyle karşılandı.

Toplumların hükumetler tarafından izlenmesi ve gizlilik alanlarında çalışmalarda bulunan Londra merkezli Open Rights Group adlı kuruluş, “Bu, bir demokraside yasalaşmış en aşırı izleme yasalarından birisidir.” ifadeleri ile yeni mevzuatı eleştirdi.

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