İngiltere’de imamlardan 'benzeri görülmemiş' karar

6.6.2017 - 00:01

İngiltere’de 130’dan fazla imam, Londra Köprüsü’nde 7 kişinin ölümüne, 48 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristlerin cenazelerini gömmeyi reddetti.

Üç terörist, İngiltere’de cumartesi günü Londra Köprüsü’nde sivillerin üzerine önce araç sürmüş, ardından bıçaklı saldırı düzenlemişti.

Olay sonrası saldırganlar ölü olarak ele geçirilmişti. İngiltere’deki terör saldırısını "benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren 130’dan fazla imam, 3 teröristin cenazelerini gömmeyi reddetti. İmam Abdullah Hassan, konuya ilişkin Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Saldırganlar için geleneksel cenaze namazı kılmayacağız. Ayrıca imam ve dini otoritelere böyle bir imtiyazdan vazgeçme çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret