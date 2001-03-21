İngiltere’de polis 3 şüphelinin peşinde

İngiltere terörle mücadele Emniyet Müdürü Mark Rowley, İngiltere’de meydana gelen terör saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada saldırıyla bağlantılı 3 şüphelinin peşinde olduklarını açıkladı.

İngiltere Terörle Mücadele Emniyet Müdürü Mark Rowley, başkent Londra’da meydana gelen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada “Şuanda 3 saldırganı belirlemek için çalışma yürütüyoruz” diyerek olayla bağlantılı başka şüpheli bulunmadığını açıkladı. Rowley, şüpheliler hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmaların devam ettiğini ve zanlıların herhangi biri tarafından desteklenip desteklenmediğinin araştırıldığını belirtti. “Bildiğiniz gibi, Londra’nın doğusunda aramalar devam ediyor ve şimdiye kadar 12 kişi gözaltına alındı” diyen Rowley, “Hastanede 36 yaralımız var. Bunlardan bazılarının yaraları çok ciddi ve 21 hastanın ise durumu hala kritik” dedi.

Emniyet Müdür Rowley, birkaç gün içerisinde şehir genelinde silahlı ve silahsız olmak üzere takviye polis kuvvetlerinin görevlendirilebileceğini belirterek güvenlik ve polis planlarının gözden geçirileceğini ifade etti. “Aynı zamanda kamu güvenliğinin korunması amacıyla Londra Köprüsünde alınan önlemler arttırılacak” diyen Rowley, “Son olarak halktan sakin ancak uyanık kalmasını istiyorum ve eğer herhangi şüpheli bir şey görürseniz, önemsiz olduğunu düşünseniz bile, polisle temasa geçmekten kaçınmayınız” ifadelerini kullandı.