İngiltere'deki saldırıyı DEAŞ üslendi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki saldırının ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Saldırgan, aracıyla Westminster Köprüsü üzerinde giderken aniden kaldırıma çıkarak, yayaları ezmeye başladı.

Saldırgan, ardından da parlamento binası önünde bir polisi bıçakladıktan sonra vurularak öldürüldü. Olaylarda saldırgan ve bıçaklanan polis memuru dahil, dört kişi öldü. Başlatılan soruşturma kapsamında altı adrese baskın gerçekleştiren polis, yedi kişiyi gözaltına aldı. Polis, saldırganın tek başına hareket ettiğini tespit etti. İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırganın İngiltere doğumlu olduğunu açıkladı. May, bu kişinin, geçmişte İngiliz istihbaratı tarafından incelenen bir isim olduğunu belirtti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.



Saldırı, dün yerel saatle 14.40 sularında meydana geldi. Londra’nın turistik bölgesi Westminster Köprüsü’nde ilerleyen bir otomobil, aniden kaldırıma çıkıp buradaki yayaları ezerek yoluna devam etti. Nehre yakın parlamento binası önünde otomobilinden inen saldırgan içeri girmeye çalıştı, daha sonra bahçe girişinde kendine engel olmaya çalışan bir polisi bıçakladı.

Saldırgan, parlamentonun girişine doğru koşarken vurularak etkisiz hale getirildi. İngiltere Terörle Mücadele Birimi’nden yapılan açıklamada, saldırgan ve bir polis memuru dahil olayda dört kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan yedisinin durumunun kritik olduğu duyuruldu.

Saldırıyı bugün terör örgütü DEAŞ üstlendi. Örgüt, kendisine yakınlığı ile bilinen haber ajansında yayımlanan açıklamasında, "İngiliz parlamentosu önündeki saldırıları gerçekleştiren bir DEAŞ'lıdır" dedi.

YEDİ GÖZALTI

İngiliz polisinin, saldırının hemen ardından Birmingham kentindeki bir eve baskın düzenlediği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında altı adrese baskın gerçekleştiren polis, yedi kişiyi gözaltına aldı. Polis, saldırganın tek başına hareket ettiğini tespit etti.