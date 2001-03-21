İngiltere yeni seçime gidiyor

İngiltere yeni seçime gidiyor
9.6.2017 - 15:16

Theresa May hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Koalisyon deneniyor ama İngiltere'nin gündeminde erken seçim var.

İngiltere'deki genel seçimlerden bir gün sonra erken seçim konuşulmaya başlandı.

Seçimin birincisi Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti olarak görülse de, hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için çoğunluğu elde edemedi.

AVRUPA BİRLİĞİNE KARŞI GÜÇLÜ İNGİLİZ HÜKÜMETİ BEKLENTİSİ

Yeni hükümetin kurulması için resmi bir zaman kısıtlaması yok. Fakat Avrupa Birliği ile ayrılık (Brexit) görüşmelerinin başlaması için güçlü bir İngiliz hükümetinin gerekliliği ülkede herkes tarafından istenen bir durum.

Bu yüzden koalisyon değil, tek başına hükümetin iktidara gelmesi için erken seçim kaçınılmaz.

İLK KOALİSYON DENEMESİ

May, 10 milletvekili çıkaran Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi'yle koalisyon kurmayı deniyor. Başbakan, Kraliçe'den yeni hükümeti kurmak için izin aldı.

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