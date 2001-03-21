İnsan suretli buzağıyı gören dondu kaldı

Hindistan’da insan suretli bir buzağı görenleri şaşkına çevirdi. Hintliler aynı bir insan yüzü gibi gözleri, burnu ve kulakları olan tuhaf yaratığın Hindu bir Tanrı olduğuna inanıyor.

Hindistan’da yeni dünyaya gelen inek görenleri şoke ediyor. Sıradışı yaratığın insan silüetine benzeyen gözleri, burnu ve kulakları bulunuyor.

Dünya için ürkütücü ve garip bir görüntü olsa da insan suretli buzağı Hintliler için kutsal… Hindular söz konusu yaratığın bir Tanrı olduğuna inanıyor.

Öyle ki doğduktan sonra yaklaşık bir saat haya kalan buzağıyı cam bir tabut içine koyarak ziyarete açtılar.