Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

24.3.2017 - 14:48

Irak'ta reform talep eden Sadr yanlıları, başkent Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Terör örgütlerinin merkezi haline gelen Irak'ta işler yolunda gitmiyor. Başbakan İbadi'nin yönetiminden memnun olmayan vatandaşlar sokaklara döküldü.

İSTİFA İSTİYORLAR

Her Cuma günü meydanlarda buluşan vatandaşlar, hükümetin istifasını istiyor.

1 MİLYON KİŞİ TOPLANDI

Şii lider Sadr, yaklaşık 1 milyon yandaşının katıldığı gösteride yaptığı konuşmada, "Öldürülsem bile reform devrimini bıkmadan sıkılmadan devam ettirin. Gösterilerin sonuna kadar barışçıl olmasını sağlayın." dedi.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

ÖLÜM TEHDİTLERİ

Reform çağrısı yapılan bu gösteriler nedeniyle ölüm tehditleri aldığını belirten Sadr, "Irak halkının, Yeşil Bölge'ye girişi onların (yolsuzluk yapanların) sonunun başlangıcıydı. Bunu tekrar yapmaya gücümüz var." ifadelerini kullandı.

Mukteda es-Sadr, büyük bölümü eski Başbakan Nuri el-Maliki döneminde bu göreve getirilen Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin değiştirilmesi talebini de tekrarladı. Bunun gerçekleşmemesi halinde seçimleri boykot edeceklerini aktaran Sadr, "Eğer ölürsem de bu konuda seçim halkın olacak." dedi.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

"ORDU DESTEKLENMELİ"

Sadr, konuşmasında ordunun desteklenmesi gerektiğine de vurgu yaparak, "Kurtarılan bölgeleri yabancı güçler değil, ordunun kontrol etmesi lazım. Orduya elimizden gelen desteği sunabiliriz. Vakti gelince bu konuda ittifaka varılır." ifadelerini kullandı.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler

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