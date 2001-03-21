İran'da asitli saldırı! Yaralılar var...

İran'da asitli saldırı! Yaralılar var...
8.6.2017 - 10:35

İran'da yarı resmi haber ajansı Tesnim, başkent Tahran'da asitli bir saldırı olduğunu duyurdu. Dünkü terör saldırısından sonra İran'da harketli dakikalar yaşandı. Saldırıda 16 kişinin yaralandığı ifade edildi. Olayın terör bağlantılı olmadığı açıklanırken, saldırganın eşi ile tartışması sonrasında öfkeyle böyle bir eylem yapış olduğu bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da asitli saldırı gerçekleşti. İlk gelen bilgilere göre saldırıda 16 kişi yaralandı. Tesnim'e konuşan bir yargı kaynağı, şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Başkentin güneyinde motosikletli bir sürücü, yol kenarında bekleyen kalabalığın üzerine asit olduğu belirtilen bir sıvı attı.

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Tahran adliyesinden yapılan açıklamada, saldırganın yakalandığı, saldırganın eşi ile tartışması sonrası öfkelenerek, evinden getirdiği asitli sıvıyı eşinin de bulunduğu kalabalığa savurduğu; saldırıda 16 kişinin yaralandığı belirtildi. Adliyeden yapılan açıklamada saldırının dünkü terör saldırıları ile ilgisi olmadığı vurgulandı.

 

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