İran’da kadın bilardo takımına ceza var Ruhani'nin kızlarına ceza yok

Bilardo müsabakalarında İran'ı temsil eden kadın sporcular, tüm müsabakalardan men edildi.
İran Bilardo Federasyonu, Çin’de yapılan serbest bilardo maçlarına katılan kadın sporcuları İslami giyim kurallarına aykırı giyindikleri için bir yıl boyunca ülke içi ve dışında yapılan tüm müsabakalardan men ettiğini bildirdi.
Federasyon, ceza verdiği sporcuların ismini daha sonra açıklayacağını kaydetti.
Geçen ay da İran Satranç Federasyonu, benzer gerekçeyle 18 yaşındaki kadın satranç oyuncusu Dorsa Derehşani’yi tüm müsabakalardan men edip, milli takımdan ihraç etmişti.