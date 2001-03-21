İran’da kadın bilardo takımına ceza var Ruhani'nin kızlarına ceza yok

31.3.2017 - 18:06

Bilardo müsabakalarında İran'ı temsil eden kadın sporcular, tüm müsabakalardan men edildi.

İran Bilardo Federasyonu, Çin’de yapılan serbest bilardo maçlarına katılan kadın sporcuları İslami giyim kurallarına aykırı giyindikleri için bir yıl boyunca ülke içi ve dışında yapılan tüm müsabakalardan men ettiğini bildirdi.

İSİMLERİ AÇIKLANMADI

Federasyon, ceza verdiği sporcuların ismini daha sonra açıklayacağını kaydetti.

Geçen ay da İran Satranç Federasyonu, benzer gerekçeyle 18 yaşındaki kadın satranç oyuncusu Dorsa Derehşani’yi tüm müsabakalardan men edip, milli takımdan ihraç etmişti.

İran’dan kadın bilardo takımına kıyafet cezası


İran’dan kadın bilardo takımına kıyafet cezası

İran’dan kadın bilardo takımına kıyafet cezası

İran’dan kadın bilardo takımına kıyafet cezası

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