İran’da kadın bilardo takımına ceza var Ruhani'nin kızlarına ceza yok

Bilardo müsabakalarında İran'ı temsil eden kadın sporcular, tüm müsabakalardan men edildi.

İran Bilardo Federasyonu, Çin’de yapılan serbest bilardo maçlarına katılan kadın sporcuları İslami giyim kurallarına aykırı giyindikleri için bir yıl boyunca ülke içi ve dışında yapılan tüm müsabakalardan men ettiğini bildirdi.