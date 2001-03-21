İran'dan çok sert açıklama: İntikamımızı alacağız

İran'dan çok sert açıklama: İntikamımızı alacağız
7.6.2017 - 18:04

İran'ın başkenti Tahran'daki terör saldırısının ardından İran'dan çok sert bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları, "Tahran'da bugün olanlar için intikam alacağız. Saldırının arkasında Suudi Arabistan vardır" açıklamasında bulundu.

Reuters'in haberine göre, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının sorumlusunun Suudi Arabistan olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, "Bu terörist saldırı, ABD Başkanı ve tterörizmi destekleyen Suudi liderlerin görüşmesinden sadece bir hafta sonra meydana geldi. DEAŞ'ın bu saldırıyı üstlendiği gerçeği, onların da (Suudi Arabistan) bu saldırıya katıldığını ispatlıyor" ifadesinde bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı General Hüseyin Salami tarafından yapılan açıklamada ise "Şüphesiz ki, bugün Tahran'da olanlar için teröristlerden, onların bağlantılarından ve destekçilerinden intikam alacağız" ifadesinde bulundu.

İran'ın başkenti Tahran'da bugün biri parlamentoda diğeri ise Ayetullah Humeyni'nin mezarında düzenlenen intihar bombalı ve silahlı saldırılarda en az 12 kişi öldü

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret