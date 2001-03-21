İran'dan 'Türkiye' açıklaması

Terör örgütü PKK'nın İran yapılanması PJAK'ın saldırısı sonucu 2 askerini kaybeden İran, konuyu diplomatik kanallardan Türkiye'ye ilettiğini ve olaya ilişkin Ankara'dan yanıt beklediğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, basın toplantısında yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın İran uzantısı PJAK'ın önceki gün Türkiye sınırına yakın bir bölgede İran askerilerine düzenlediği saldırıyla ilişkin Türkiye nezdinde girişimlerde bulunduklarını söyledi.

İranlı Sözcü, "Diplomatik kanallardan konuyu Türkiye devletine ilettik. Ankara'dan gelecek yanıtı bekliyoruz. Olayı ciddi şekilde takip ediyoruz. Türkiye'yle ortak sınırımızda bu tip üzücü olayların olmasını istemeyiz" dedi. Sözcü Kasımi, basın mensuplarının sorusu üzerine, PKK'nın İran'ın kuzeybatısında Türkiye'ye yakın bir bölgede barındığına yönelik basında çıkan iddiaları reddetti.

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Kasımi, "Bu yalanlar yeni değil. Topraklarımızda Türkiye karşıtı herhangi bir terör örgütü bulunmamaktadır. Bu konudaki iddialar, algı operasyonu kapsamında yapılmış gerçek dışı haberlerdir" diye konuştu.

Önceki akşam Hakkari sınırına yakın bir bölgede PJAK'la İran güvelik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 İranlı asker hayatını kaybetmiş, 7 asker de yaralanmıştı.