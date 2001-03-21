İran'dan Türkiye'ye akılalmaz PJAK suçlaması

İran'ın kuzeybatı bölgesindeki Urumiye kentine bağlı sınır bölgesinde, terör örgütü PKK'nın İran yapılanması PJAK ile sınır muhafızları arasında çıkan çatışmada 2 rütbeli askerin öldüğü bildirildi.

İran'ın Tesnim haber ajansında yer alan habere göre, dün akşam saatlerinde, PJAK unsurlarıyla İran sınır muhafızları arasında çıkan çatışmada, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 2 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.

Türkiye sınırına yakın bir bölgede dün akşam terör örgütü PKK’nın İran kolu PJAK’ın saldırısı sonucu iki askerini kaybeden İran, olaydan Türkiye’yi sorumlu tuttu.

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Sınır Muhafızları Komutanı General Kasım Rızayi, 2 İranlı askerin ölümü 7 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan PJAK’ın düzenlediği saldırıya sert karşılık vereceklerini ifade etti.





İranlı General, "Kesinlikle bu eyleme sert karşılık vereceğiz. Olaydan Türkiye’yi sorumlu görüyoruz. Diplomatik kanallardan da konuyu takip ediyoruz ve bu konuda ilk adımları da atmış bulunmaktayız" diye konuştu.



Dün akşam Hakkari sınırına yakın bir bölgede PJAK’la İran güvelik güçleri arasında çıkan çatışmada biri binbaşı, diğeri asteğmen 2 asker hayatını kaybetmiş, 7 askerde yaralanmıştı.



PJAK, uzun zamandan beri İran’la çatışmazlık içinde bulunuyordu.