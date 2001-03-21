İran parlementosunda silah sesleri...

İran'da bugün iki noktada silahlı saldırı düzenlendi. İran meclisine düzenlenen ilk saldırıda 1 koruma görevlisinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Tasnim haber ajansının henüz teyit edilmeyen haberine göre, meclisteki saldırıda 7 kişi öldü ve 4 kişi rehin alındı. İkinci saldırı Ayetullah Humeyni türbesi önünde gerçekleşti. Burada da 4 kişinin silahlı saldırı düzenlediği bildirildi. Tahran'daki türbenin önünde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bilgisi geliyor. Yetkililer saldırganlardan birisinin üzerindeki bomba yüklü yeleği patlattığını açıkladı. Bir saldırganın siyanür içip intihar ettiği belirtiliyor. Kendini patlatan eylemcinin kadın olduğu öğrenildi. Reuters haber ajansı ise İran parlamentosundaki saldırganın üzerindeki bombalı yelekle intihar saldırısı gerçekleştiğini duyurdu. İran basını saldırı için terör örgütü DEAŞ'ı işaret ediyor.

İran meclisine yönelik silahlı saldırıda bir koruma görevlisinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Tasnim haber ajansı ise 3 silahlı kişinin iki kişiyi yaraladığı bilgisini paylaştı. Fars haber ajansı ise erkek bir saldırganın kaçtığını öne sürdü. Tasnim, doğrulanmayan kaynakların, parlamento saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin rehin alındığını söylediğini aktardı.

İranlı milletvekili İlyas Hazrati, 3 silahlı saldırganın iki sivili yaraladığını, saldırganlardan birinin tutuklandığını açıkladı. Hazrati, saldırganlarda kalaşnikof model silah ve bir de tabanca olduğunu söyledi. Reuters'ın haberine göre saldırganlar meclisin kuzey kapısından girerek korumalara ateş açtılar ve içeri girmeye çalıştılar. Parlamento binasına giriş-çıkışlar kapatıldı, parlamentoya giden yollardan ise geçişe izin verilmiyor.

SALDIRGAN KENDİSİNİ PATLATTI

Mehr haber ajansı, Humeyni türbesine saldıran üç kişiden ikisinin gözaltına alındığını, üçüncü saldırganın 'intihar yeleğini' infilak ettirdiğini duyurdu. Kendini patlatan intihar bombacısının kadın olduğu bilgisini paylaşıldı. Olayda toplamda, 1 ölü 5 yaralı olduğu ifade ediliyor.

Reuters'a göre Humeyni'nin türbesine ise 4 saldırgan girmeye çalıştı. Saldırganlardan birinin intihar bombacısı olduğu öğrenildi. Saldırganın üzerindeki bombayı patlattığı belirtiliyor. Press TV, Humeyni'nin türbesine saldıranlardan birinin ise siyanür içerek intihar ettiğini aktardı.

İran'da bugün iki noktada silahlı saldırı düzenlendi. İran basını İran parlamentosundan silah sesleri yükseldiğini duyurdu. Olayda 1 koruma görevlisi öldü, 2 kişi yaralandı. İkinci saldırı Ayetullah Humeyni türbesi önünde gerçekleşti. Burada da 3 kişinin silahlı saldırı düzenlediği bildirildi. Tahran'daki türbenin önünde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bilgisi geliyor. Yetkililer saldırganlardan birisinin üzerindeki bomba yüklü yeleği patlattığını açıkladı.