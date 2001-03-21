İran ülkedeki üslerini Rusya'ya açıyor

28.3.2017 - 13:41

İran askeri üslerini 'gerekli oldukça' Rusya'ya açıyor.

Zarif, Reuters'a verdiği röportajda "Rusya'nın (İran'da) askeri bir üssü yok, iyi bir işbirliğimiz var. Terörle mücadele etmek için Rusların İran'ın tesislerini kullanması gerekirse her bir talebi birbirinden ayrı olarak değerlendirip bir karar vereceğiz" dedi.

Rusya, Suriye'deki terörist gruplara hava operasyonları düzenlemek için geçen yaz İran'ın Hamedan üssünü kullanmıştı. Böylece, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yabancı bir ülke bir İran üssünü kullanmış olmuştu.

Zarif, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya giden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin heyetindeki bakanlardan biri.

 

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