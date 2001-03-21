IŞİD, Filipinler'de alan hâkimiyeti sağladı...

29.5.2017 - 12:54

Filipinler'in Marawi kentini kısmen ele geçiren terör örgütü DEAŞ militanları bir haftadır güvenlik güçleriyle çatışırken kentten kaçan siviller yakındaki Iligan kentine sığınıyor. DEAŞ örgütüne bağlı Maute grubundan oldukları bildirilen teröristler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte'nin 11 aylık iktidarında karşılaştığı en ciddi güvenlik sorunu olarak görülüyor. Marawi'ye kısmen hâkim olan teröristler havadan helikopterler ve karadan komando birlikleriyle yapılan saldırılara karşı direniyorlar.

Marawi'de yaşayan 200,000 nüfustan çoğunun kenti terk ederek 38 kilometre mesafedeki Iligan'a gittikleri bildiriliyor ancak kent yetkilileri, sığınmacıları alacak kapasitesinin tükendiğini söylüyorlar. Yetkililer ayrıca, sığınmacıların arasına karışan DEAŞ militanlarının kentte saldırılar düzenlemesinden korkuyorlar. Albay Alex Aduca, "Marawi'de olanların Iligan'a da bulaşmasını istemiyoruz" dedi.

DZMM radyosuna konuşan Aduca, "Bu unsurların kente girip terör eylemleri yapmasını engellemek ve halkın güvenliğini sağlamak istiyoruz" dedi. Maute grubunun ordu güçlerine bu kadar uzun direnebilmesi  DEAŞ'ın radikal ideolojisinin güney Filipinler'de ciddi bir yayılma gösterdiğine işaret ediyor. Askeri yetkililer Maute'nin saldırılarını özellikle dikkat çekeceği Ramazan ayı öncesine planladığını, böylece kendisini DEAŞ'ın Güneydoğu Asya kolu olarak kabul ettirmeyi hedeflediğini söylediler.

16 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Marawi kentinde DEAŞ bağlantılı Maute örgütü ile ordu arasında çatışmaların devam ettiği bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, salı günü Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sıkıyönetim ilan ettiği kentte, askerler ile Maute örgütü mensupları arasındaki çatışmalar sürüyor.  Hükümet yetkilileri, güvenlik güçlerinin kentin farklı kesimlerinde 16 sivilin cesedini bulduğunu bildirdi. Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Restituto Padilla, başlarına vurularak öldürülen 8 erkeğin cesedini kente yakın bir yolda, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan diğer cesetleri de Mindanao Eyalet Üniversitesi kampüsü yakınlarında bulduklarını kaydetti.

 

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