İslam düşmanı Yahudi banker David Rockefeller öldü

21.3.2017 - 00:07

ABD'li milyarder, ünlü işadamı ve banker David Rockefeller'ın 101 yaşında öldüğü açıklandı. Rockefeller'in kronik kalp yetmezliği nedeniyle Pocantico Hills, New York'taki evinde uykusunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Son dakika ABDli ünlü milyarder David Rockefeller öldü

Rockefeller Ailesi sözcüsü Fraser P. Seitel tarafından yapılan duyuruda Rockefeller'ın pazartesi sabahı evinde öldüğü açıklandı.

Rockefeller'in kronik kalp yetmezliği nedeniyle Pocantico Hills, New York'taki evinde, uykusunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünya ekonomisinde oldukça nüfuzlu bir isim olarak görülen ve Amerikan kapitalizmiyle özdeşlemiş isimlerden Rockefeller 200 yaşını görmek istiyordu

6 kalp nakli, 3 böbrek ve 2 ciğer nakli operasyonu geçiren David Rockefeller, 100 yaşına girdiğinde yaptığı açıklamada "200. doğum günümü de kutlamak istiyorum" diye konuşmuştu.

David Rockefeller, 12 Haziran 1915'te dünyaya geldi. Standard Oil adlı dev enerji şirketinin kurucusu John D. Rockefeller torunu David Rockefeller, JP Morgan Chase'in ortaklarından ve dünyanın en yaşlı milyarderi olarak biliniyordu.

Rockefeller, "Dünya imparatorluğu" ve "Yeni dünya düzeni" gibi söylemleriyle dikkat çekmiş ve tepki toplamıştı.

Rockefeller'in Forbes dergisine göre kişisel serveti yaklaşık 3.2 milyar dolar. Ancak yönettiği paranın bundan kat kat fazla olduğunu belirtiliyordu.

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