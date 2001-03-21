İsrail askerleri, oyuncağını arayan Filistinli bir çocuğu gözaltına almak istedi.

Batı Şeria’daki insan hakları teşkilatı B’Tselem, İsrail askerlerinin 8 yaşındaki bir çocuğu gözaltına almak için sürüklediklerini gösteren bir video yayınladı.

Görüntülerde, Sufyan Abu Hiteh, oyuncağını aramak için yalın ayak evden çıkıyor. 15 kadar İsrail askeri, taş atan çocukları ararken Sufyan’ı da alıkoyuyor. Kiryat Arab Mahallesinde taş atan çocukları arayan İsrail askerleri, Süfyan'ı, Hareyka’daki evlerin arasından alıyor ve sorgulamak üzere götürüyor.

Muhammed Rabah

