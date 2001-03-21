İsrail'den Katar krizi sevinci

5.6.2017 - 21:08

 İsrail Savunma Bakanı Liberman: "Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, Arap ülkeleriyle iş birliği yapmak için İsrail'e büyük fırsat sunuyor"

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin, kendilerine "Arap ülkeleriyle radikal İslami teröre karşı iş birliği yapmak için büyük fırsat sunduğunu" söyledi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, parlamentoda konuşan Liberman, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi İsrail için "büyük bir fırsat" olarak niteledi. Liberman, "Radikal İslami terör korkusuyla Katar'la ilişkilerini kesen ülkeler, İsrail'e, Arap ülkeleriyle radikal İslami teröre karşı iş birliği yapmak için büyük fırsat sunuyor. Arap ülkeleri bile bu bölgedeki riskin İsrail değil, terörizm olduğunu anladı. Bu durum iş birliği için fırsat." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Katar'la ilişkilerini kesen Arap ülkeleriyle iş birliğine açık olduğunu dile getiren Liberman, "Şimdi top onların (Arap ülkelerinin) sahasında." dedi.Filistin (İslami Direniş Hareketi) HAMAS'ın en büyük destekçileri arasında yer alan Katar, hareketin liderlerini de ülkede ağırlıyor.

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