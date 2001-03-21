İsrail polisi, Filistinli kadını öldürdü

30.3.2017 - 01:21

İsrail polisi, Doğu Kudüs’te bir polisi bıçaklamaya çalıştığı iddia edilen Filistinli bir kadını öldürdü.

Doğu Kudüs’te polisini bıçaklamaya çalıştığı iddia edilen Filistinli bir kadın İsrail polisi tarafından öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistinli bir kadının Şam Kapısı yakınlarında vurularak öldürüldüğünü doğruladı. Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden kadının 49 yaşındaki Siham Rateb Nimir olduğunu ifade etti.

İsrail polisi açıklamasında, kadının bir polis memurunu bıçaklamaya çalıştığını iddia etti.

Muhammed Rabah

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