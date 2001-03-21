İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı

18.3.2017 - 21:01

İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinde birkaç yeri bombaladı.

Mahalli haber kaynakları, İsrail uçaklarının, şehrin Kuzey batısında Ebraç Mukavsi mahallesindeki Kassam tugaylarının mevkilerini bombaladıklarını söyledi.

İsrail uçaklarının, Hamas’ın şehrin kuzeyinde Sudaniye mıntıkaları sahilindeki mevkilerine füze saldırısında bulundukları bildirildi Sağlık kaynakları saldırıda bir sivilin yaralandığı, hedef alınan yerlerdeki bazı evlerin hasar gördüğünü söyledi.

İsrail, daha önceki saatlerde de, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahia’daki direniş bölgesine doğru dört top atışı yapmış ancak herhangi bir zarar bildirilmemişti.

İsrail kaynakları, Gazze tarafından atılan bir roketin Askalan sahilinde boş bir alana düştüğünü söyledi.

Muhammed Rabah

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret