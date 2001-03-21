İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı

İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinde birkaç yeri bombaladı.

Mahalli haber kaynakları, İsrail uçaklarının, şehrin Kuzey batısında Ebraç Mukavsi mahallesindeki Kassam tugaylarının mevkilerini bombaladıklarını söyledi.

İsrail uçaklarının, Hamas’ın şehrin kuzeyinde Sudaniye mıntıkaları sahilindeki mevkilerine füze saldırısında bulundukları bildirildi Sağlık kaynakları saldırıda bir sivilin yaralandığı, hedef alınan yerlerdeki bazı evlerin hasar gördüğünü söyledi.

İsrail, daha önceki saatlerde de, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahia’daki direniş bölgesine doğru dört top atışı yapmış ancak herhangi bir zarar bildirilmemişti.

İsrail kaynakları, Gazze tarafından atılan bir roketin Askalan sahilinde boş bir alana düştüğünü söyledi.

Muhammed Rabah