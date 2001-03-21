İşte Amerika'y korkutan o kadın

29.3.2017 - 20:38

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de Kongre binası yakınlarında, aracıyla polis otomobiline çarpan bir kadın gözaltına alındı.

ABD’nin başkenti Washington’da Kongre binası yakınında bir sürücü, polis aracına çarptıktan sonra kaçmak için otomobilini polislerin üzerine sürdü. Polislerin havaya ateş açarak durdurduğu şüpheli gözaltına alındı.

ABDde sıcak saatler... Otomobiliyle ezmeye kalktı

 

Kongre’nin bulunduğu Independence Bulvarı'ndan silah sesleri gelmesi üzerine, binaya giriş çıkışlar kısa süreliğine kapatıldı. Olay yerine ambulanslar sevk edilirken yetkililer, bir sürücünün polis aracına çarptıktan sonra otomobiliyle polis memurlarını ezmeye çalıştığını kaydetti.

ABDde sıcak saatler... Otomobiliyle ezmeye kalktı

Washington Polis Departmanı sözcüsünün açıklamasına göre, sürücüyü durdurmak üzere polisler havaya ateş açtı.

Polise, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da soruşturma konusunda destek verdiği kaydedildi.  Kısa süre içerisinde şüpheli gözaltına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

AFP'nin haberine göre, polisten yapılan son açıklamada, olayın terör bağlantısı olmadığının düşünüldüğü ifade edildi.

 

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