İşte dünyayı şoke eden saldırının yeni detayları

26.3.2017 - 16:44

İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör eyleminin faili Khalid Masood'un gerçekleştirdiği saldırının tam 82 saniye sürdüğü açıklandı. Bu arada İngiliz basını Masood'un kızlarının fotoğraflarını manşete taşıdı.

Önce aracıyla Westminster Köprüsü'nde kaldırımda yürüyen insanları ezen, ardından parlamento bahçesindeki bir polisi bıçaklayarak öldüren İngiliz vatandaşı Masood'un düzenlediği terör saldırısıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İngiltere Terörle Mücadele Birimi Ulusal Koordinatörü Neil Basu; biri polis, beş kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından parlamento bahçesindeki diğer polislerce vurularak öldürülen 52 yaşındaki Masood'un, bu eylemi tek başına gerçekleştirdiğini açıkladı.

Basu, başka bir terör eylemi planlandığı yönünde herhangi bir istihbarat bulunmadığını belirtti ve "Olay gününde saldırganın halen tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. Saldırganın bunu neden yaptığını hiçbir zaman anlayamayacağımız olasılığını hepimiz kabul etmeliyiz" dedi.

Londra polisi, ayrıca terör saldırısının sadece 82 saniyede gerçekleştiğini duyurdu.

Çarşamba günü yerel saatle 14.40'ta Westminster Köprüsü'ndeki kaldırıma çıkarak kullandığı aracı çevredeki insanların üzerine süren saldırganın, yarım dakika sonra İngiliz Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durduğu ve parlamentonun bahçesinde 52 saniye içinde, 14.41'de vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Dünyayı şoke eden saldırının yeni detayları ortaya çıktı
Komşuları, öldürülen saldırgan Khalid Masood'u "çok sakin, kibar ve iyi bir adam" olarak tanımladı.

'YALNIZ KURT'

İngiltere'yi şoke eden saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. DEAŞ, Masood'un, örgüt tarafından dünya genelinde yapılan terör saldırısı çağrılarına cevaben bu eylemi gerçekleştirdiğini duyurmuştu. İngiliz basını, Masood'un düzenlediği terör saldırısının, bir 'yalnız kurt eylemi' olduğunu öne sürmüştü. Batı'da örgütten bağımsız saldırı düzenleyen teröristler 'yalnız kurt' diye adlandırılıyor.

Masood'un daha önce adam yaralama, kamu düzenini bozma ve silah bulundurma suçlarından hüküm giydiği ancak terör bağlantılı herhangi bir olayla suçlanmadığı açıklanmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırının failinin aşırı gruplarla bağlantısı olduğu şüphesiyle birkaç yıl önce İngiliz istihbaratı tarafından soruşturulduğunu söylemişti.

Olayda, İngiliz polis memuru Keith Palmer (48), ABD'li turist Kurt Cochran (54), babası Kıbrıs Türkü olan Ayşe Frade (43) ve İngiliz vatandaşı Lesli Rhodes (75) hayatını kaybetmişti. Bazı yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

AİLESİ MANŞET OLDU

İngiliz basını bugün Masood'un ilk eşi Jane Harvey ile 18 ve 24 yaşlarındaki kızlarının fotoğraflarını manşetlere taşıdı.

Daily Mail gazetesi, cezaevinde geçirdiği yıllarda radikalleştiği öne sürülen Masood'un, eski eşi Jane Harvey'den olan 18 yaşındaki kızının adının Teegan Harvey olduğunu bildirdi.

Uzun süre önce boşanan çiftin 24 yaşındaki kızlarının ismi ise Andi Harvey. Andi Harvey'nin, babasıyla birlikte yaşadığı belirtildi. Daily Mail, Andi'nin, babasıyla benzer fikirlere sahip olduğunu iddia etti.

Dünyayı şoke eden saldırının yeni detayları ortaya çıktı
Teegan Harvey (18), Jane Harvey (48) ve Andi Harvey (24)

Dünyayı şoke eden saldırının yeni detayları ortaya çıktı
Masood ve Jane Harvey 1991 yılında tanışmıştı.

Masood'un son olarak birlikte yaşadığı Rohey Hydara (39) saldırının ardından gözaltına alınmıştı. Hydara dün kefalet serbest bırakıldı.

Dünyayı şoke eden saldırının yeni detayları ortaya çıktı
Rohey Hydara

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