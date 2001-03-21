İşte Katar'ın demir lady’si

Düşmanının gelini oldu

Öyküsü, ilk bakışta Kate Middleton’ınkine benziyor: Halktan bir kız, 18 yaşında üniversitede sosyoloji okurken, ülkesinin prensiyle, Şeyh Hamid Bin Halife El Thani ile tanışıyor, âşık oluyor ve evleniyor. Buraya kadar, çöl manzaralı peri masalı. Ancak bu öyküde ‘Şekspiryen’ detaylar var. Ailesinin başdüşmanının, eşinin babası olması gibi. Moza’nın babası, rejim muhalifi Nasır El Misnad, emir aleyhindeki konuşmaları yüzünden hapse atıldı ve sonrasında sürgüne yollandı. Moza, babasını 1977’deki düğününe kadar göremedi.

Belki de ailesine yapılanlara tepki olarak, belki de tesadüfen ülkesinde güç odaklarının değişmesini sağladı. Eşi Bin Halife El Thani, 1995’te babasını kansız darbeyle devirip, iktidara geçti. Böylelikle, Şeyha Moza, babasının reform düşlerini devraldı. Ve dünyanın en güçlü kadınlarından biri olmasının yolu açıldı. Katarın ve emirenin uluslararası arenadaki yükselişi, işte böyle eşzamanlı olarak başladı.



Kıvanç Tatlıtuğ ile buluşmak istedi ama... 2009’da Emine Erdoğan, Katar ziyaretine, Emire’ye jest olarak onun en sevdiği, Kıvanç Tatlıtuğ’un da çıkış yaptığı dizi ‘Gümüş’ün başrol oyuncusu Songül Oden’i götürmüştü. 2011’de İstanbul’a gelen Emire, Çırağan Sarayı’nda Tatlıtuğ ile çay içmek istemiş, Tatlıtuğ yurt dışında olduğu için isteği gerçekleşememişti.

En iyi giyinenler listesinde

El Thani’nin ülkesi için büyük düşleri vardı; ülke kaynakları sayesinde dünya büyüklerinin arasında yer almak. Ve politik nedenlerle evlendiği iki eşi daha olmasına rağmen, yol arkadaşı olarak aşık olduğu Şeyha Moza’yı seçti.

Beyaz Saray’da, Downing Sokağı’nda ve Élysée Sarayı’nda yanında o vardı. Muhafazakâr tarzı kendine göre yorumladığı, ünlü tasarımcıların elinden çıkma renkli giysileri Moza’yı kısa sürede ilgi odağı haline getirdi. Buluşmalarda dönemin Fransız First Lady’si Carla Bruni’nin Şeyha’nın yanında titrediği de söylendi, Kate Middleton’ı gölgede bıraktığı da yazıldı... Vanity Fair onu üç kez ‘En İyi Giyinenler’ listesine taşıdı. Derginin yorumu: “Persol gözlükleri türbanla takımlamayı yeni bir trend haline getirebilir.”

Şeyha Moza renkli elbiselerden ve havalı çerçevelerden çok daha fazlası olduğunu kısa zamanda gösterdi. Alışılagelmiş pasif Arap prenseslerinin tersine, eşinin yanında, onunla yan yana yürüyen bir tablo çizdi. Bkz: 2003’te Katar’ın demokratikleşme yolundaki adımlarını kocasıyla anlattığı CBS kanalında yayınlanan ‘60 Dakika’ programı. Huffington Post’un konuyla ilgili yorumlarını alalım: “Emirin yanındaki, ışık saçan kutsal varlık, ilk görüşte etkisi altına aldı. Şeyha Moza, bu karışık zamanlarda sadece ülkesinin değil, dünyanın First Lady’si olabileceğini kanıtlıyor.”

Moda dünyasının hamisi

1995’te eşiyle kurdukları Katar Fonu sayesinde ülkesini modern sanat ve eğitim merkezi yapma konusunda çalışmaları sürerken, stil ikonu titrini bir adım öteye taşıdı: ‘Ekonomik krizdeki lüks ve moda dünyasının hamisi’ konumuna da soyundu. ‘Mayhoola’ adlı yatırım şirketini paravan olarak kullanıp, 2010’da lüksün Londra’daki mabedi Harrods’ı, 2012’de 850 milyon dolara moda devi Valentino’yu satın aldı; LVMH grubunda da hisse sahibi oldu.

2013’te eşi, tahtını gönüllü olarak oğul Temim bin Hamid El Thani’ye devredilince Şeyha Moza’nın daha pasif bir rol oynayacağı düşünüldü. Onun yorumu: “Kocamın yanına randevu alarak gitmeye pek de bayılmıyordum. Böylesi daha iyi.” Ancak saraya yakın çevreler, Bin Halife El Thani’nin hiçbir zaman ipleri tamamen teslim etmediğini söylüyor.



Şeyha Moza, renkli giyim tarzı ve saçlarının bir kısmını açıkta bırakan türbanıyla özdeşleşti.

Paramızı nereye harcayacağımızı biliriz

Burada Şeyha’nın yedi çocuğundan biri olan ortanca kızı Mayassa’dan da bahsetmemiz şart. 30 yaşındaki Mayassa’yı sanat dünyasının en önemli kadını olarak konumlandırdı. Anne-kız, ‘Katar Müzesi’nin koleksiyonuna katmak için bir Cézanne tablosuna 250 milyon dolar ödedi. Tabii akabinde eleştiriler yağdı. Moza, Financial Times’a yaptığı bir açıklamada harcamalarıyla ilgili şu cevabı verdi: “Medyada çok parası olan, bununla ne yapacağını bilemeyen şuursuzlar olarak gösteriliyoruz. Çok şükür imkânlarımız var ama paramızı nereye yatırmamız gerektiğini de iyi biliriz.”

Şimdi Emire’nin gündeminde tablolar, modaevleri değil, ablukalar, siyasi krizler var. Daha önce ülkesini modernize etmek için eşiyle muhtelif badireler atlatan Şeyha Moza, bu sorunları da nasıl aşacak, zaman gösterecek...

Stil ikonundan çok daha fazlası

İlk yıllarda Moza’yı giyim tarzı itibariyle batının Katar’a sempati duyması için çıkarılan bir proje olduğunu iddia edildi. Ama kartvizitinde yazan titrelere şöyle bir bakalım: Katar Eğitim, Bilim ve Toplumsal Kalkınma Vakfı yöneticisi. 1996’da Doha yakınlarında, içinde altı Amerikan, bir İngiliz ve bir Fransız üniversitesinin bulunduğu ‘Eğitim Kenti’nin yaratıcısı... El Cezire’nin çocuk kanalı sorumlusu. UNESCO’nun Yüksek Eğitim Özel Elçisi, Katar Filarmoni Orkestra’sının kurucusu. 2008’de açılan İslami Sanat Müzesi’nin yapılmasındaki kilit isim.