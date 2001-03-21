İşte Katar krizinin perde arkası ve Trump'ın körfez planı

6.6.2017 - 12:02

ABD Başkanı'nın en büyük seçim vaadi Amerika'nın borcunu körfez ülkelerine ödetmekti. Trump'ın planı devreye girmiş olabilir.

Suudi Arabistan ve onun politikalarını destekleyen ülkeler Katar ile olan diplomatik ve ekonomik ilişkilerini bitirdi.

Yaşanan bu gelişmeyle Trump'ın seçim döneminde "Borcumuzu Körfez ülkeleri ödeyecek. Karşı duranı yok ederiz. Onlar bizsiz yoklar." sözleri bağdaştırılıyor.

SUUDİ-TRUMP BİRLİKTELİĞİ

Suudi Arabistan kararını ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin üzerinden çok geçmeden verdi.

Arabistan'ın bu karara ABD ile istişarenin ardından vardığı sanılıyor.

Hatırlanacağı üzere Suudi kraliyet ailesi ve Trump Riyad'daki buluşmada birlikte kılıç dansı yapmıştı.

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