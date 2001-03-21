İşte Katar'la ilişkisini kesen son ülke

İşte Katar'la ilişkisini kesen son ülke
7.6.2017 - 18:14

Katar krizine ilişkin ülkeler arasında peş peşe görüşmeler devam ediyor. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ile bir araya geldi. Öte yandan Komor Adaları da Katar'la diplomatik ilişkilerini kesti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Havli kentindeki Beyan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeye Bakanlar Kurulu Başkanı Şeyh Cabir el-Mubarek el-Hamd es-Sabah ile Dışişleri Bakanı Şehy Sabah el-Halid el-Hamd es-Sabah da katıldı.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, Kuveyt Umman ortak komite toplantılarına katılan Umman heyetine başkanlık etmek için bugün Kuveyt'e gelmişti. Söz konusu toplantıların, başta ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında olmak üzere iki ülke ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Kuveyt Emiri Sabah, "Katar'la bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizi kontrol altına almak" için çaba sarf ettiklerini söylemiş, dün Suudi Arabistan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi de bu kapsamda önceki gün Katar'ı ziyaret etmişti.

KOMOR ADALARI DA İLİŞKİLERİNİ KESTİ

Öte yandan, Komor Adaları da Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın Moroni Büyükelçisi çağrılarak söz konusu kararın bildirildiği, ülkesiyle iletişime geçip gerekli işlemlerin yapılmasının istendiği aktarıldı.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuş, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Daha sonra Maldiv Adaları, Libya'daki Tobruk hükümeti ve Moritanya da diplomatik ablukaya katılmıştı.

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