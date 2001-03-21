İşte uyrukları merak edilen Londra saldırganları

Londra polisi, 7 kişinin öldüğü ve 48 kişinin yaralandığı Londra saldırısının iki failinin adını açıkladı.

Polis, saldırganlardan birinin Pakistan doğumlu İngiliz vatandaşı Khuram Butt olduğunu bildirdi. Evli ve çocuklu olan 27 yaşındaki Butt, birkaç yıldır Londra'nın doğusundaki Barking'de yaşıyordu.

Diğer saldırgan ise 30 yaşındaki Raşid Redouane olarak açıklandı. Yetkililer, Redouane'ın Fas ve Libya kökenli olduğunu kaydetti.

Butt, Redouane ve üçüncü bir saldırgan, olay gecesinde polis tarafından öldürülmüştü.

Saldırganlar, bulundukları aracı Londra köprüsünde yayaların üzerine sürdükten sonra, Borough Market bölgesinde insanları rastgele bıçaklamıştı. 36 kişinin hala hastanede tedavi gördüğünü ifade eden yetkililer, 18 kişinin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.