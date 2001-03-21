İsveç, Danimarka ile Almanya arasındaki feribot seferleri durduruldu

AVRUPA DİKEN ÜSTÜNDE

Son olarak İngiltere'de düzenlenen saldırılar nedeniyle endişeli olan Avrupa ülkeleri, gelen tehdit telefonlarını bile ciddiye almaya başladı.

SEFERLER DURDU

İsveç, Danimarka ve Almanya arasında yapılan feribot seferleri, gelen bir tehdit telefonu üzerine durduruldu.

Güvenlik gerekçesiyle alınan karardan sonra, ekipler alarma geçti.