İsveç, Danimarka ile Almanya arasındaki feribot seferleri durduruldu

İsveç, Danimarka ve Almanya arasındaki tüm feribot trafiğinin gelen tehdit telefonu üzerine durdurulduğu açıklandı.
Avrupa'da düzenlenen terör saldırıları, ülkelerde gerginliğe neden oldu.
Son olarak İngiltere'de düzenlenen saldırılar nedeniyle endişeli olan Avrupa ülkeleri, gelen tehdit telefonlarını bile ciddiye almaya başladı.
İsveç, Danimarka ve Almanya arasında yapılan feribot seferleri, gelen bir tehdit telefonu üzerine durduruldu.
Güvenlik gerekçesiyle alınan karardan sonra, ekipler alarma geçti.