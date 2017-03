İtalyan Parlamentosunda Slav kadın skandalı

İtalya’da devlet televizyonu Rai-1’nin, ‘Parliamone sabato’ (Cumartesi konuşuruz) adlı programda, birçok İtalyan erkeğin neden kendine Slav eş aradığını konusunu gündeme getirmesi üzerine ülkede büyük skandal patlak verdi. Sputnik, skandalla ilgili olarak yazar Gianni Bandiera'nın yorumunu aldı.

İtalyanları en çok kızdıran, programın yayınladığı infografik oldu. Bu infografikte, başta Ruslar olmak üzere Slav kadınların özellikleri arasında, eşlerine boyun eğmeye ve ihanetlerini bağışlamaya hazır olmaları, çocukluktan itibaren her türlü ev işini yapmaya alışık olmaları ve her zaman seksi görünmeleri gösterildi.

Rai-1 direktörü ve başkanı izleyicilerden özür diledi ama skandal artık siyasi düzeye çıktı. İtalya parlamentosu başkanı Laura Boldrini, kadınların 'evcil hayvan' olarak gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Sonuç itibariyle kanal yönetimi programı bitirme kararı aldı.

Sputnik, skandalla ilgili olarak, ‘Rus kadınla evlenme, uzun ve mutlu hayat sırları' ve ‘Zeki, güzel… Rus kadın' kitapların yazarı Gianni Bandiera'nın yorumunu aldı.

Rai'nin bu programı hakkında ne düşünüyorsunuz? Son zamanlarda kadın haklarına dikkat çekmeye çalışan bir kanalda ve genel olarak uygarlık beşiği İtalya'da nasıl oldu da böyle saçma ve cinsiyetçi infografik yapıldı?

Bu sorunun yanıtı çok basit. Rai, birçok diğer kanal gibi, hep aynı uzmanları davet ediyor. Yani bu kişilere uzman diyor ama aslında öyle değil. Bu kişiler cinayet, siyaset, sosyoloji ve diğer sorulara yanıt vermek zorunda kalıyor. Bu konuda nadir uzmanlardan biri olarak bana başvursalardı çok daha iyi olurdu. Ama onlar benimle temasa geçmek istemedi, hatta benim hakkında bilgi sahibi değiller. Oysa internette, ‘Rus eş nasıl bulunur' diye arasalardı hemen beni bulurlardı. Benimle temas kurmak çok kolay, ben tüm soruları yanıtlamaya hazırım. Bunun yerine onlar önyargılarla ve geniş kitlelerin söylediğiyle yetinmeyi tercih etti, bu konuyu ciddi biçimde incelemek istemediler.

‘Cumartesi konuşuruz' programına katılsaydınız İtalyan erkeklerin neden Slav kadınları tercih ettiğini nasıl anlatırdınız?

Ben defalarca Rusya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine gittim ve tesadüf sonucu rastladığım genç kadınlarla röportaj yaptım, hatta birçoğuyla arkadaş olduk. Bir araştırma yaptım ve bu konuda 2 kitap yazdım. Sebebi oldukça tipik ama şunu unutmayalım ki birbirinden tamamen farklı iki durumdan bahsediyoruz. Rus, Slav kadınlar hala kadınsı, çünkü anneleri tarafından, öne çıkabilmeleri ve layık erkekleri fethedebilmeleri biçimde eğitildi. İtalyan kadınlardan farklı olarak Slav kadınlar, kadınsı olmaya karşı çıkmıyor. Her zaman kadınsı olmak ve kişisel gelişime odaklanma istekleri arasında seçim var. Tüm bu karışıklıktan erkekler sorumlu. Çünkü kadınlar kısa etek ve topuklu ayakkabı giydiğinde elbette hemen erkeklerin dikkatini çekiyor.

Muhtemelen bu program daha çok İtalyan kadınları üzdü, çünkü onları daha az güzel ve kadınsı, daha az dikkate değer, Slav kadınlara göre daha az bakımlı gösterdi. Diğer yandan da Slav kadınlar hafif ve paragöz olarak sunuldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Sadece şunu söyleyebilirim ki, infografikte, Rus kadınların ihaneti bağışladığı ifade edilen üçüncü madde büyük saçmalı. Boynuzlanan ve buna karşın laf etmeyen Slav kadını hayal edemiyorum. Hemen şu sorular aklıma geliyor, program yapımcıları hangi araştırmalara dayanıyor? Neden böyle, tamamen gerçeğe uymayan bir şey yazma gereğini buldular? Kitaplarımda, İtalyan kadınların artık kadınsallığını dışa vurma ihtiyacını duymadığını, istemediğini yazdım. Aksine İtalya'da kadınsallığa boykot ilan edildi. İtalyan kadınlar çok daha erkeksi oldu, bu tartışılamaz bir gerçek. Bunu sonuna kadar savunacağım.

Kitaplarımda, Rus kadınları da eleştiriyorum. Örneğin, bir Rus kadın, erkeğini kaybetme korkusuyla sıkça bir nevi geyşaya dönüşüyor ve her konuda eşini razı etmeye çalışıyor. Ama agresif İtalyan kadını da iyi bir örnek değil. Benim fikrim, her iki kültürden en iyisini almak ve en iyi özellikleri birleştiren orta bir yol bulmak.

Bu program büyük bir yankı uyandırdı. Bu konuda hangi görüşlerle karşılaştınız?

Program, her iki tarafın gazabına uğradı. Rus kadınlar da öfkeli, İtalyan kadınlar da öfkeli. Bu konuyu şakayla geçiştirenler de var. Bu programa neden katılmadığımı soranlar da var. Ama hepsi, bu programın iğrenç olduğunu söylüyor, çünkü bu konuda bilgi sahibi olmayan cahiller tarafından hazırlandı. Ama henüz erkeklerini önemseyen İtalyan kadınlara, öfkelenmek yerine bu fenomen üzerinde düşünmeyi ve erkeklerin neden doğuya baktığını anlamaya çalışmalarını tavsiye ederdim.

Rai-1 yöneticileri ve başkanı, yaşananlardan dolayı özür diledi. Bundan böyle televizyonda benzer olayların yaşanmayacağından emin olabilir miyiz?

Rai her zaman politize olmuştu ve bu program bunun kanıtı. Rai, sosyal medyada devrim patlak verince harekete geçti. Her zaman her konuda hata yapıyorlar ve istediklerini söylemeye devam edecekler.