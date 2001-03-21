Japonya’da çığ faciası: 8 ölü

27.3.2017 - 11:21

Japonya’da bir kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 8 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Japonya’da başkent Tokyo’ya 120 kilometre uzaklıkta bulunan Nasu kentinde çığ düştü. Dağ gezisine çıkan 8 gencin hayatını kaybettiği ifade edilirken, 30 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarına 100den fazla askeri birlik de katılıyor.

Japan yetkililer, hayatını kaybedenler arasında ne kadar öğretmen bulunduğunun henüz netlik kazanmadığını ifade etti. Görevliler, bunun yıllık bir etkinlik olduğunu ve bu tür bir olayın daha önce yaşanmadığını dile getirdi.

Yetkililer, bölgeye 7 liseden 52 öğrenci ve 11 öğretmenin 3 günlük gezi düzenlediğini bildirdi. Dün bölgede elverişsiz hava koşullarının görüldüğüne ve çığ tehlikesine dair uyarıların yapıldığı belirtildi.

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