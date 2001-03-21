Kadın sürücüden unutulmaz park kazası

5.6.2017 - 01:39

Rusya’da kadın sürücü, ortalığı birbirine kattı.

Aracını park etmeye çalışan kadın, önce park halindeki cipe çarptı. Ardından hızlanan ve kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yeşil alana çıktı. Tam dehşet anları bitti derken aynı hızla geri gelen kadın, cipe tekrar çarptı. Bu sırada süratle araca yaklaşan bir kişi, kapıyı açtı ve frene basıp aracı durdurdu. Kadın sürücü de el frenini çekip aşağı indi. Olayda can kabı ve yaralanma yaşanmazken, iki araçta da hasar oluştu. Kadın sürücüyse gözaltına alındı.

 

 

 

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