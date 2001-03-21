Kanada'da esrar yasallaşıyor

29.3.2017 - 23:55

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun önemli seçim vaatlerinden biri olan esrarın yasallaştırılması gündemde...

Kanada'da hükümet, gelecek ay esrarın yasallaştırılması için hazırlanan yasa tasarısını açıklayacak. Buna göre, Kanada'da esrar 1 Haziran 2018'den itibaren yasal hale gelecek.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun önemli seçim vaatlerinden biri olan esrarın yasallaştırılması, gelecek yıl hayata geçebilir.

Federal hükümet, esrar tedariğinin güvenli olması için çalışmalarını yürütecek. Bunun içinse Ottawa lisanslı üretici konumunda bulunacak.

Ottawa 18 yaşından küçüklere esrar satışını yasakladığını da duyururken, farklı eyaletlerin yaş sınırı konusunda tercihi kendilerine bırakılıyor. Eyaletler bununla birlikte, esrarın nasıl üretileceğini ve satılacağını da kararlaştırabilecek. Aynı zamanda fiyat konusunda da belirleyici olabilecekler.

SEÇİM VAATLERİNİN BAŞINDAYDI

Esrarın yasallaştırılması Justin Trudeau'nun başbakan olmadan önce en çok tartışılan seçim vaatlerinin başında geliyordu. Liberallerin açıklamalarına göre, esrar satışının yasallaştırılması, küçük yaşta düzensiz ve bilinçsiz kullanılmasından ve suçluların kâr etmesini sağlayan düzenden daha faydalı.

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