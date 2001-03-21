Kaplan sahibini leopardan böyle korudu

6.6.2017 - 01:27

Herkesin merakla izlediği ama bir o kadar da korktuğu o anlarda bir kaplan sahibini böyle korudu

Görüntüler Meksika'dan... Eduardo Serio, yaşam alanını 50'den fazla yırtıcı hayvanla paylaşıyor. Hayvanlarla oldukça samimi olan, oynayan Serio, hayvanat bahçesinde kaplan, leopar ve aslanlarla güzel vakit geçirirken arkasındaki bir leoparın Serio’ya saldırmak için harekete geçtiği kameralara yansıyor. O anlarda ayağa kalkan Eduardo Serio’yu ise hemen arkasında bulunan kaplanın leoparı engellemesiyle koruduğu gözlere çarpıyor… O korku dolu anlarda Serio yanına gelen leopara el işaretiyle kızdığını belli ediyor… Ve ortaya da bu ilginç görüntüleri çıkarıyor...

 

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