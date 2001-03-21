Karadeniz’de ABD rusya gerilimi yükseliyor!

29.3.2017 - 09:05

Rusya Savunma Bakanlığı ABD'nin Karadeniz'de devriye gezen gemilerinin Rusya için tehdit oluşturduğunu söyledi.

BBC Türkçe'nin RIA ajansından aktardığı haberine göre Rus Savunma Bakanlığı ABD gemilerinin ne tür füzeler taşıdığı belli olmadığı için Rusya'nın güvenliğine tehdit oluşturduğunu açıkladı.

2014 yılında Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak eden Rusya'nın Sivastopol'da Karadeniz donanması bulunuyor. Öte yandan Rusya ABD'nin küresel füze savunma sisteminin dünyada yeni bir silahlanma yarışını başlatacağı yorumunu getirdi.

Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya ve Çin'i kontrol altına almaya çalışan ABD'nin küresel füze savunma sisteminin dünya güvenliğine tehdit oluşturduğu" söylendi. Rus yetkililer bu sistemin dünyada yeni bir silahlanma yarışına neden olacağını da söyledi.

KARADENİZ'DE NATO TATBİKATI

ABD ve Romanya donanmaları Karadeniz'de geçen hafta ortak tatbikat düzenlemişti. NATO tatbikatları çerçevesinde USS Carter Hall isimli amfibik çıkartma gemisi 22 Mart'ta tatbikata katılmıştı. NATO ve ABD Karadeniz'de giderek daha fazla tatbikata katılıyor.

ABD donanması tatbikatın hedefleri konsunda bilgi vermedi ancak "Romanya ile ABD donanmaları arasında taktiksel ve personel müşterek çalışmayı artırmak" açıklamasını yaptı.

Tatbikatın görüntülerinde ABD donanma piyadelerinin ve Romanya askerlerinin araçlarla sahile operasyon düzenlediği görülüyor.

Tatbikatı izlediklerini söyleyen bir Rus yetkilisi ise "Durumu takip ediyoruz ve her türlü gelişmeye hazırız" açıklamasını yapmıştı.

Rusya ise 20 Mart'ta Kırım'da kendi kara çıkarması tatbikatlarını düzenledi.

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