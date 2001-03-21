Katar'a 4 bin inek uçaklarla taşınacak

Körfez ülkeleri ve Mısır’ın abluka altına aldığı Katar, ablukayı kırmak için ilginç yöntemleri denemeye başladı. Ülkedeki zengin iş insanı Mutaz el Khayyat, Avustralya ve ABD’den satın alınan 4 bin ineği ülkedeki süt krizini sona erdirmek için uçaklarla Katar’a getirmeye karar verdi. Hayvanlar, ABD ve Avustralya'dan getirilecek.

ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre, Katar Havayolları’nın 60 uçuşuna mâl olacak dev nakliyatla, ülkede baş göstermeye başyana gıda krizinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Power International Holding'in CEO'su el Khayyat "Vakit, Katar için çalışma vakti" ifadesinde bulundu. Katar'ın başkenti Doha'nın 50 kilometre dışındaki hayvancılık faaliyetlerini daha fazla geliştireceğini açıklayan Katarlı iş insanı, "Muhtemelen Temmuz ayının ortasından itibaren süt üretmeye başlayacağız" ifadesinde bulundu.