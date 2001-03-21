Katar'a 4 bin inek uçaklarla taşınacak

Katar'a 4 bin inek uçaklarla taşınacak
13.6.2017 - 16:22

Körfez ülkeleri ve Mısır’ın abluka altına aldığı Katar, ablukayı kırmak için ilginç yöntemleri denemeye başladı. Ülkedeki zengin iş insanı Mutaz el Khayyat, Avustralya ve ABD’den satın alınan 4 bin ineği ülkedeki süt krizini sona erdirmek için uçaklarla Katar’a getirmeye karar verdi. Hayvanlar, ABD ve Avustralya'dan getirilecek.

ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre, Katar Havayolları’nın 60 uçuşuna mâl olacak dev nakliyatla, ülkede baş göstermeye başyana gıda krizinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Power International Holding'in CEO'su el Khayyat "Vakit, Katar için çalışma vakti" ifadesinde bulundu. Katar'ın başkenti Doha'nın 50 kilometre dışındaki hayvancılık faaliyetlerini daha fazla geliştireceğini açıklayan Katarlı iş insanı, "Muhtemelen Temmuz ayının ortasından itibaren süt üretmeye başlayacağız" ifadesinde bulundu.

KATAR ABLUKAYI BÖYLE BYPASS EDİYOR

Öte yandan,yakın komşuları Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kara, hava ve deniz sınırları kapatılan Katar, ablukayı bypass etmenin yollarını arıyor.. Katar gemileri Umman'daki Sahar Limanı'na göndererek aştı. İlk geminin ardından iki geminin daha limana doğru yola çıktığı bildiriliyor.
Katar liman yetkilileri, yaşanan diplomatik kriz sonrasında oluşan ablukanın 'etrafından dolaşan' hamleye ilişkin bilgileri paylaştı. Doha'daki Hamad Limanı'ndan hareket eden bir kargo gemisi, Umman'daki Sahar Limanı'na ulaştı. Maersk isimli küresel deniz taşımacılığı şirketi daha önce Katar'a gelen kargo gemileri için Umman'daki limanların kullanılacağını açıklamıştı.

Katara 4 bin inek havadan taşınacak

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret